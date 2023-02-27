نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. “بصمة الوجه” بدلاً من وثائق السفر في مطار الرياض
27/02/2023   10:45 م

بالفيديو.. “بصمة الوجه” بدلاً من وثائق السفر في مطار الرياض

+ = -
781

أعلنت شركة مطارات الرياض عن تنفيذ تجربة “رحلة السفر الذكية” بمطار الملك خالد الدولي بالعاصمة للتعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم (الإثنين)، أن ذلك جاء بالتعاون مع شركة “سيتا” العالمية، في خطوة مهمة لتحويل مطار العاصمة إلى مطار ذكي للوصول إلى رضا العملاء.

وأطلقت شركة مطارات الرياض في وقت سابق الخدمة التجريبية لعربات التسوّق الذكية بصالة السفر الداخلية رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليصبح أول مطار في المملكة يتيح مثل هذه الخدمة الجديدة لمسافريه. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “بصمة الوجه” بدلاً من وثائق السفر في مطار الرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885252172.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.