عرض 80 عقارًا بـ 12 مزادًا في مناطق المملكة حتى 7 مارس المقبل

يقيم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” 12 مزادًا علنيًا، تتنوع ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 80 عقارًا بمختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 27 فبراير إلى 7 مارس 2023.
وتبدأ المزادات، التي تشمل أراضي تجارية وسكنية وزراعية، وفلل وعمائر واستراحات ومباني، بمزاد البدر الإلكتروني، والذي يعرض عقارات متنوعة بمدينة حائل، ثم مزاد نسيم حائل الإلكتروني لبيع عقارات واقعة في المنطقة نفسها، ومزاد نسائم الإلكتروني لبيع عقارات تقع في مدينة جدة.
كما تشمل أيضًا مزاد نسائم الحضوري لبيع عدد من العقارات بمدينة جدة، ومزاد تلال الجنوب الإلكتروني الذي يقام في الباحة وعسير وجازان، ومزاد عبير الشمال الإلكتروني الذي يقام في الجوف والحدود الشمالية، ومزاد فرصة الشرقية الذي يقام على عقارات متنوعة بالمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن أيضًا مزاد الساحل الشرقي الإلكتروني الذي يقام على عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد ميناء الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمدينة جدة، ومزاد ثمار المدينة الإلكتروني الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد وج العقاري الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمدينة الطائف، ومزاد آفاق نجد الذي يقام على عدد من العقارات بمدينة الرياض.