طقس اليوم.. أمطار رعدية وأتربة بمناطق متفرقة وانخفاض للحرارة بالرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأضاف أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على الأجزاء من مناطق الرياض والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.
ولفت إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، 30 درجة بالمدينة المنورة، 25 درجة بالرياض، 26 درجة بالدمام، 32 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).