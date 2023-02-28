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جديد المحليات > “الجوازات” تصدر 17 ألف قراراً بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل
28/02/2023   2:34 م

“الجوازات” تصدر 17 ألف قراراً بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 17229 قراراً إدارياً خلال شهر رجب 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.  وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تصدر 17 ألف قراراً بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

جديد المحليات
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