بقيمة 7500 ريال.. “الموارد البشرية” تضيف خيار الاستقدام من بوروندي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي لقرار السقف الأعلى في تكاليف الاستقدام، وحددته بمبلغ 7500 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن هذا القرار يعد استمراراً لعملها بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
وكانت الوزارة ألزمت في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.8 ألف ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف، ومن الفلبين 17.2 ألف ، ومن سيرلانكا 15 ألف ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.وفق “أخبار 24”.