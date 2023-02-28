“الزكاة والجمارك”: 3 أنواع من الغرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الثلاثاء)، إن هناك 3 أنواع من الغرامات لا تشملها مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، والتي تنتهي مدتها في 31 مايو المقبل.
وأوضحت الهيئة أن الإعفاء لا يشمل الغرامات التي تم تسديدها قبل سريان هذه المبادرة، وكذلك الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 31 مايو 2022.
وأضافت أن المبادرة لا تشمل أيضا جميع الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي ومنها غرامات التأخر في السداد ورفع الإقرار، والتأخر في التسجيل، وتعديل الإقرارات.
وكانت الهيئة دعت في أكثر من مناسبة جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من المبادرة التي أعلنت الهيئة تمديدها في نهاية نوفمبر الماضي وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي مدة المبادرة في 31 مايو المقبل.
وتتضمن المبادرة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وفق “أخبار 24”.