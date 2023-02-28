“موانئ”: إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالهند والعراق

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم (الثلاثاء)، إضافة الخدمة الملاحية الجديدة “ISI” التابعة لشركة “BTL”، إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بهدف تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليمين والدوليين.
وتُسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بميناءي موندرا الهندي، وأم قصر العراقي بعدد سفينة واحدة؛ تبلغ طاقتها الاستيعابية 929 حاوية قياسية.
يُذكر أن “موانئ” قد أعلنت خلال شهر يناير لعام 2023م إضافة كبرى الخطوط الملاحية 5 خدمات جديدة إلى موانئ “جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري” التي تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناءً عالميًا. وفق “أخبار 24”.