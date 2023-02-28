ارتفاع إيجارات الشقق بالرياض 7% في بداية 2023

سجل متوسط سعر إيجارات الشقق في مدينة الرياض مطلع العام الميلادي الجاري ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ متوسط إيجارات الشقق خلال يناير الماضي 19.8 ألف ريال للعام الواحد مقارنة مع 18.5 ألف ريال في عام 2022.
جاء ذلك وفقا للمؤشر الإيجاري التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي يستعرض النطاق السعري ومتوسط القيم الإيجارية وعدد الصفقات حسب العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار.
ويستند نطاق الأسعار على تقدير الحد الأعلى والأدنى لقيم الصفقات الإيجارية الأعلى تكرارا حسب نوع الوحدة، وكان آخر تحديث للصفقات الإيجارية بالمؤشر في يناير 2023. وفق “أخبار 24”.