وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بإطلاق مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ16 في الـ8 من مارس المقبل، ولمدة 10 أيام، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.
وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن للمهرجان دوراً في التسويق للمنتجين، وإبراز المنتج الأساسي للمنطقة، وصناعة فرص استثمارية في زيت الزيتون، كما يسهم في رفع مستوى الحراك الاقتصادي والتجاري بالمنطقة، وزيادة نسبة إسهام القطاع الزراعي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
ونوّه الشرعان بدعم أمير المنطقة، للمنتجين ومزارعي الزيتون، وتوجيهه الدائم بتذليل جميع العقبات لرفع جودة المنتج وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن الشراكة مع أرامكو كشريك رسمي تسهم في تحقيق أهداف المهرجان. وفق “أخبار 24”.