“الصناعة”: انتهاء التقديم على رخص محاجر مواد البناء بجدة.. وإعلان الشركات المتأهلة في 13 مارس

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية انتهاء التقديم على رخص محاجر مواد البناء في جدة، لافتة إلى أن إعلان المتأهلين سيكون يوم 13 مارس المقبل.
وكشفت الوزارة عن استقبالها 52 طلباً عبر “منصة تعدين” للتقديم على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدة أن إعلان أسماء الشركات المؤهلة للمنافسة سيتم يوم 13 مارس وذلك بعد التأكد من استيفاء المتقدمين شروط المنافسة ومعاييرها.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح إن إعلان المنافسة وإيضاح شروط التأهيل ومعاييره ومتطلباته تم عبر “منصة تعدين”، مبيناً أن الهدف من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية يتمثل في تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن مراحل المنافسة تتضمن: إعلان استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على 12 رخصة وأخيرًا إعلان النتائج والشركات الفائزة.