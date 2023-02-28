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جديد المحليات > قبل ساعات من نهايتها.. “المرور” يدعو للاستفادة من مهلة إسقاط المركبات التالفة
28/02/2023   2:32 م

قبل ساعات من نهايتها.. “المرور” يدعو للاستفادة من مهلة إسقاط المركبات التالفة

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دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، ملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى سرعة المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم دون رسم، والاستفادة من المهلة المحددة لذلك والتي تنتهي خلال ساعات.

وجددت إدارة المرور التذكير بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022م.

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها. وفق “أخبار 24”.

قبل ساعات من نهايتها.. “المرور” يدعو للاستفادة من مهلة إسقاط المركبات التالفة

جديد المحليات
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