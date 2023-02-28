استشاري: الحديث عن زيادة نسبة الطلاق بسبب التكميم أمر صادم

حالة من الجدل تلك التي أثارها مؤخرا الإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي، عبر حديثه في مقطع نشره على مواقع التواصل، وقال فيه: “لقد زادت نسبة حالات الطلاق بسبب عمليات التكميم”، جراء ما يحدث من مضاعفات بعد العملية.
حديث الطليحي، لم يقف عند الجدل فقط ولكنه شَهد تفاعلا كبيرا وترك علامات استفهام وتعجب لدى الكثيرين خاصة السيدات اللائي أجرين هذه العملية.
وفي حديثه لـ”أخبار 24″، أعرب الاستشاري في جراحات المناظير والسمنة عوض القحطاني، عن صدمته من تفاعل الناس مع كلام الطليحي، كونه شخصاً غير متخصص في هذا المجال، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نثبت صحة معلومة زيادة الطلاق بسبب عمليات التكميم لمجرد حدوث حالة طلاق واحدة أو اثنتين.
وأشار القحطاني إلى أن هناك مجلة تدعى “جاما الطبية” وهي معروفة جدًا في المجال الطبي، قامت بعمل لقاء مع زوجين كانا يعانيان مرض السمنة وأقدما على إجراء عملية تكميم.
وأكمل أن الزوجين قبل خوضهما العملية، تم سؤالهما عن مدى رضا كل منهما عن الآخر حول شكله فكانت نسبة الرضا ضئيلة نوعًا ما، ولكن عندما عادا بعد 5 سنوات من عملية التكميم وتم سؤالهما نفس السؤال، كانت الإجابة متغيرة بشكل جذري، إذ عبر الزوجان عن رضاهما الكامل بعضهما تجاه الآخر.
ولفت القحطاني إلى أنه يشاهد العديد من الحالات في العيادة الخاصة لأزواج يدعمون بعضهم لعمل جراحة التكميم خوفًا من سيطرة السمنة، فدائما ما يشاهد زوج يدعم زوجته والعكس، فهذه صورة واقعية توضح أنه ليس الجميع تعرضوا للطلاق لأنهم أجروا عملية التكميم.
وأضاف أنه يجب على المتلقي أن يكون واعيا للشخص الذي يتلقى منه المعلومة في مثل هذا المجال الطبي، لأنه مجال يعتمد على إحصائيات وأرقام، وهي الوحيدة القادرة على أن تثبت أن التكميم من أساب ارتفاع حالات الطلاق.
وفي سياق متصل، تحدث القحطاني عن أن داء السمنة يزيد في المملكة بنسبة 75٪ وهذه نسبة كبيرة جدًا ومخيفة، موضحا أنه يجب أن يحذر المرضى من هذا الداء. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن التكميم ما هو إلا نقطة مبدئية لنزول الوزن فإذا أقدم الشخص على العملية من أجل الوصول للنحافة بطريقة سهلة وسريعة فلن يصل إلى مبتغاه، أما إن كان هناك مريض سيخوض العملية مع مراعاته كافة التعليمات التي يجب اتباعها بعد العملية من غذاء منتظم، وتمارين رياضية فهذه الأشياء ستساعد على نجاح العملية وعدم التعرض لأي ترهلات وتشوهات جسدية.
استشاري: الحديث عن زيادة نسبة #الطلاق بسبب #التكميم أمر صادم https://t.co/bPlZNQMIwZ
تصوير: أثير وليد pic.twitter.com/wqhyXRr0gp
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 28, 2023