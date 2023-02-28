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جديد المحليات > مصدر بـ”الشؤون البلدية”: لا تعميم لمبادرة “الميزان” على باقي المناطق
28/02/2023   4:55 م

مصدر بـ”الشؤون البلدية”: لا تعميم لمبادرة “الميزان” على باقي المناطق

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قال مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنه يستبعد تعميم مبادرة “بالميزان” التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة للحد من التلاعب في “بيع اللحوم بالنفر”، على باقي أمانات مناطق المملكة.

وأكد المصدر لـ”أخبار 24″ أنه لم يصدر من الوزارة أي شيء رسمي بخصوص تعميم هذه المبادرة في مناطق المملكة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي أطلق نهاية نوفمبر الماضي مبادرة “بالميزان”، التي تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة؛ ليكون البيع بالوزن بدلًا من مصطلح (النفر) المتعارف عليه في بيع اللحوم المطهية، ويتم استخدامه دون أي ضابط لهذا المسمى؛ مما يجعل المستهلك في حالة تذمر وحيرة لتفاوت الكمية بين منشأة وأخرى.

مصدر بـ”الشؤون البلدية”: لا تعميم لمبادرة “الميزان” على باقي المناطق

جديد المحليات
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