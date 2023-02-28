أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد البدء في تنفيذ مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لـ 589 مسجداً وجامعاً في مناطق المملكة.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة وتقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70%؛ تمثل تخفيضا مباشرا لتكاليف استهلاك الكهرباء، وغير مباشر مثل الصيانة والفرش والإضافة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بمناطق المملكة على تركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع ومساجد المجموعة الأولى بمدينة الرياض والتي تمثل عدد 64 جامعا، بالإضافة إلى100 جامع بمنطقة مكة المكرمة، و58 بالمنطقة الشرقية، و30 بمنطقة تبوك، و83 بمنطقة القصيم، و89 بمنطقة نجران، و100 بمنطقة عسير، و23 بمنطقة المدينة المنورة، و22 بمنطقة الحدود الشمالية، و20 بالجوف، بمبالغ تجاوزت 44 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.