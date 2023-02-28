سمو محافظ الخرج يلتقى بالرئيس التنفيذي لشركة روشن للتطوير العقاري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٨٠٨هـ الرئيس التنفيذي لشركة روشن للتطوير العقاري السيد ديفيد جروفر وعدد من مسؤولي الشركة بحضور رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد الزيد و وكيل التعمير ببلدية الخرج ومدير التخطيط العمراني.
وفي بداية الاجتماع رحّب سمو المحافظ بالرئيس التنفيذي لشركة روشن والوفد المرافق. عقبها استعرض المدير التنفيذي لشركة روشن نومان الدعجاني عرضًا مرئيًا لمشاريع شركة روشن في محافظة الخرج التي تعد أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
وعبّر سموه عن دعمه للمشاريع الوطنية والتنموية بالمحافظه التي تعزز جودة الحياة، مؤكداً في الوقت ذاته انفاذاً لتوجيهات القيادة -حفظهم الله- فإن جميع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة ستعمل على تسهيل انجاز تلك المشاريع.