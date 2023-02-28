سمو محافظ الخرج يلتقي بالرئيس التنفيذي للعمليات بشركة “سڤن”

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٨٠٨هـ الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مشاريع الترفيه السعودية ” سڤن ” المهندس عصام الجبير والفريق المرافق.
واطلع سموه على عرض موجز لأبرز مشاريع الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كأحد مبادراته لدعم أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وهو قطاع الترفيه.
ونوه سموه الى دعم واهتمام القياده الرشيدة -ايدها الله- للارتقاء بجودة الحياه في القطاعات الحيويه.
وفي ختام اللقاء قدم سمو محافظ الخرج شكره لمنسوبي شركة مشاريع الترفيه السعودية ” سڤن ” متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.
حضر اللقاء رئيس بلدية الخرج المهندس خالد الزيد وعددًا من وكلاء البلدية.