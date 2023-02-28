نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يلتقي بالرئيس التنفيذي للعمليات بشركة “سڤن”
28/02/2023   7:03 م

سمو محافظ الخرج يلتقي بالرئيس التنفيذي للعمليات بشركة “سڤن”

+ = -
781

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٨٠٨هـ الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مشاريع الترفيه السعودية ” سڤن ” المهندس عصام الجبير والفريق المرافق.

واطلع سموه على عرض موجز لأبرز مشاريع الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كأحد مبادراته لدعم أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وهو قطاع الترفيه.

ونوه سموه الى دعم واهتمام القياده الرشيدة -ايدها الله- للارتقاء بجودة الحياه في القطاعات الحيويه.

وفي ختام اللقاء قدم سمو محافظ الخرج شكره لمنسوبي شركة مشاريع الترفيه السعودية ” سڤن ” متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء رئيس بلدية الخرج المهندس خالد الزيد وعددًا من وكلاء البلدية.

سمو محافظ الخرج يلتقي بالرئيس التنفيذي للعمليات بشركة “سڤن”

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885252314.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.