أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد ما يمنع من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية أثناء الإصابة بها، وذلك بشرط أن تكون الأعراض خفيفة.
وأوضحت الوزارة، خلال ردها على عدد من الأسئلة الشائعة في دليلها لحماية كبار السن من الإنفلونزا، أنه يُنصح باستشارة الطبيب عند ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية نتيجة الإصابة.
وردًا على سؤال حول أهمية اللقاح للمتعافي، أكدت أن الحصول عليه يعزز المناعة داخل الجسم في مواجهة السلالات الفيروسية الأخرى، مشيرة إلى أن الأجسام المضادة في الجسم تتكون بعد أخذ اللقاح في غضون أسبوع تقريبًا. وفق “أخبار 24”.
وذكرت الوزارة، خلال ردها على سؤال حول ما يجب فعله بعد تلقي كبار السن للقاح، أن هذه الفئة العمرية ليست بحاجة إلى احترازات أو إجراءات وقائية خاصة، مشيرة إلى أنه يمكن لكبار السن ممارسة حياتهم بصورة طبيعية بعد تلقي اللقاح.