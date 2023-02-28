وفاة حارس مرمى الأهلي وأحد السابق عبده بسيسي

تُوفي اليوم الثلاثاء، حارس مرمى فريق الأهلي وأحد السابق، عبد بسيسي.
وتُوفي بسيسي بعد مباراة فريق أحد ونظيره العربي في دوري الدرجة الأولى؛ حيث تزحلق فسقط على رأسه، بحسب رواية المقربين منه.
يُذكر أن نادي أحد قد فاز بهدفين نظيفين أمام العربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 23 من دوري يلو.
ونعى عدد من الإعلاميين النجم السعودي الراحل، عبده بسيسي، الذي ولد في الـ11 من ديسمبر 1977، وبدأ رحلته مع كرة القدم في حراسة مرمى الأهلي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وبدأ بسيسي مسيرته في الفئات السنية في النادي الأهلي، ولعب مع الفريق الأول عام 1998، واستمر مع الفريق الأهلاوي 10 سنوات حتى عام 2008. وفق “أخبار 24”.
وتوجه الحارس المخضرم إلى المدينة برفقة نادي الأنصار ولعب 6 أعوام من 2008 حتى 2014، وصعد مع الفريق لدوري الأضواء، ثم رحل إلى نادي العروبة، في موسم 2014، قبل أن يعود إلى المدينة، عن طريق نادي أحد وقرر الاعتزال في 2019.