الأرقام تتحدث.. “روشن” يعيد بريق رونالدو بعد صدمة المونديال

“خرج باكيًا من ملعب مباراة منتخب بلاده أمام المغرب بعد وداع المونديال، ليراهن كثيرون على أن بريقه قد انطفئ ونجمه قد خفُت، مستدلين على ذلك بتجربة مخيبة في كأس العالم تزامنت مع مستقبل يحيطه الغموض بعد إعلان ناديه فسخ تعاقده.. لكن أسطورة بقدر كريستيانو رونالدو لم يكن ليرفع راية الاستسلام”.
كان لقرار رونالدو الانتقال إلى النصر بمثابة حدث خطف أنظار العالم وسط آمال عشاقه بأن يستعيد النجم البرتغالي بريقه مجددًا من بوابة الملاعب السعودية.
ومنذ اللحظة الأولى التي حطت فيها قدم “رونالدو” ملاعب دوري روشن أدرك الجميع أن كريستيانو قبل التحدي الذي لم يكن سهلًا نظرًا لحاجته لتأقلم سريع تجنبًا لانتقادات قد يوجهها له الإعلام الغربي والذي تسابق من أجل الحصول على مباريات دوري روشن للمحترفين، ليصبح أحد أكثر الدوريات نقلًا في العالم، عطفًا على عدد الشبكات والقنوات التي حصلت على حقوق بثه.
ومن موسم للنسيان إلى انطلاقة قد تكتب تاريخًا جديدًا للنجم البرتغالي، فبعد فترة صعبة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد وما عاشه من أزمات مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، وما تلى ذلك من أزمة على مستوى المنتخب حتى أنه كان احتياطيًا في مباريات البرتغال بكأس العالم الأمر الذي أثر على المنتخب وأطاح به خارج مونديال 2022.
كل ذلك أزاله النجم البرتغالي عبر سلسلة من التألق اللافت في دوري روشن والذي بات ينافس على لقب هدافه رغم أنه بدأ مشواره فيه متأخرًا عن منافسيه 13 جولة كاملة.
تألق واضح
وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف فضلًا عن صناعة هدفين وذلك عبر 5 مباريات فقط، ليحل في المركز الخامس في قائمة الهدافين بفارق 5 أهداف فقط عن زميله أندرسون تاليسكا متصدر ترتيب الهدافين.
ولم تكن أهداف رونالدو سوى أرقامًا قياسية جديدة، حيث وصل مع النصر إلى هدفه رقم 500 بالدوريات التي لعب فيها النجم البرتغالي.
كما سجل رونالدو سوبر هاتريك تاريخي في شباك الوحدة، كان الأول له في الملاعب منذ 10 سبتمبر 2019، بالإضافة إلى أنه أصبح أول لاعب يسجل “سوبر هاتريك” في دوري روشن للمحترفين بمسماه الجديد، فضلًا عن تسجيل اسمه كأسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل سوبر هاتريك، إذ احتاج لثلاث مباريات فقط ليسجل في المباراة الثالثة “السوبر هاتريك”.
تحطيم الأرقام القياسية
ولم يكتف رونالدو برباعيته أمام الوحدة، ليعود سريعًا إلى طريق تحطيم الأرقام القياسية مسجلًا هاتريك في شباك ضمك أصبح به أسرع لاعب يسجل 2 هاتريك في تاريخ دوري المحترفين وذلك بعد 5 مباريات فقط. وفق “أخبار 24”.
كما أصبح النجم البرتغالي أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين يسجل 8 أهداف، وذلك بهدفه في شباك الفتح ورباعيته أمام الوحدة و”هاتريك” ضمك، كما وصل إلى الهاتريك رقم 62 في مسيرته ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل هذا الرقم القياسي.
واعتبر محللون عالميون أن رونالدو استعاد بريقه سريعًا ورد على المشككين الذين اعتبروا أن مونديال 2022 سيكون آخر عهد النجم البرتغالي مع الأرقام القياسية، لكنه بات يتفنن في تحطيم الرقم تلو الآخر، وسط توقعات بمزيد من التوهج للاعب أعاد دوري روشن له بريقه، ومنح هو دورينا عالمية مستحقة.
لاعب فبراير
وبعد المستويات التي قدمها “الدون” البرتغالي مع النصر حتى الآن، أعلن الفريق الفني لرابطة دوري روشن، فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير.
#رونالدو.. الأفضل في فبراير#دوري_روشن_السعوديhttps://t.co/jMMowqJnaA pic.twitter.com/9rtOqjlYvx
— سبورت 24 (@sporty_24) February 28, 2023