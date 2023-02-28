عبور 44 شاحنة إغاثية سعودية إلى شمال سوريا

عبرت، أمس (الإثنين)، منفذ باب الهوى الحدودي، 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال، في حين عبرت 22 شاحنة أخرى منفذ باب الحمام الحدودي.
وتشتمل الشاحنات الـ44 على 50 ألف بطانية، و20 ألف مفرش، و200 طن من الفحم لأغراض التدفئة؛ يستفيد منها 325 ألف فرد.
ومن المقرر توزيع هذه المساعدات في مناطق عفرين، وجندريس، وراجو، ومعبطلي، وشران، وشيخ الحديد، وحجي إسكندر، ودير بلوط، وقطمة، وكفرجنة، وبعدنلي، التابعة لمحافظتي حلب وإدلب شمال غرب سوريا.
وتضاف هذه الشاحنات إلى 70 شاحنة إغاثية تحمل 240 طنًا من المساعدات، دخلت شمال سوريا في وقت سابق، سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الأشقاء المنكوبين من الزلزال في هذه المناطق.
وكان المركز قد تابع، أمس، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.
وجرى توزيع 10 أطنان و700 كيلوغرام من السلال الغذائية، و100 حقيبة إيوائية، و100 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 200 بطانية، استفاد منها 509 أفراد، بواقع 100 أسرة من متضرري الزلزال.وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.