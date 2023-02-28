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جديد المحليات > 10.3 مليار إنفاق سكان المملكة عبر نقاط البيع في أسبوع
28/02/2023   10:59 م

10.3 مليار إنفاق سكان المملكة عبر نقاط البيع في أسبوع

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كشف البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم (الثلاثاء)، إنفاق سكان المملكة 10.3 مليار ريال، من خلال 147.8 مليون عملية، عبر نقاط البيع، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير الجاري.

وأنفق المستهلكون 1.5 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و693 مليون ريال على الصحة، و641.9 مليون ريال على محطات الوقود، و561.4 مليون ريال على النقل.

كما أنفق المستهلكون 348.5 مليون ريال على الأثاث، و371.8 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و238.9 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و283.8 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. وفق “أخبار 24”.

وعلى مستوى التعليم، أنفق المستهلكون 73.6 مليون ريال، و77.2 مليون ريال على الاتصالات، و96.3 مليون ريال على المنافع العامة، و1.5 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، ومليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و690.9 مليون ريال على الملابس والأحذية.

10.3 مليار إنفاق سكان المملكة عبر نقاط البيع في أسبوع

جديد المحليات
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