“الخارجية الأمريكية”: علاقتنا مع المملكة مهمة.. ونرحب بزيارة “بن فرحان” لكييف

أكدت الخارجية الأمريكية تقديرها لعلاقاتها العميقة مع المملكة، والممتدة منذ أكثر من 8 عقود، والتي تشمل مصالح مشتركة بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال رده على أحد الأسئلة الإعلامية، إن واشنطن ترحب بزيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له لأوكرانيا، وتقديم المملكة مساعدات بقيمة 400 مليون دولار، تشمل الطاقة وأشكالا أخرى من الإمدادات الأساسية.
وبسؤاله عما إذا كان هذا الموقف قد يؤدي إلى تقارب بين المملكة والولايات المتحدة، أكد برايس أن العلاقات بين البلدين مهمة ومحط تقدير من جانب واشنطن، مشيرًا إلى المصالح المشتركة التي تجمع البلدين. وفق “أخبار 24”.
وأبدى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تقدير بلاده لقيام المملكة، بصفتها شريكة للولايات المتحدة، بتقديم أشكال من الدعم لشريك آخر، في إشارة لأوكرانيا.
تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى كييف.#USAinKSA pic.twitter.com/yaMdspCTQP
— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) February 28, 2023