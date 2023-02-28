أماط أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، اللثام عن بعض من أشكال الحرص الدقيق الذي يتمتع به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وهو المعروف عنه المتابعة وعدم الكلل من أداء العمل.
وكشف بن عياف، في لقاءٍ مع برنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية”، أن ولي العهد استدعاه يوماً ما، وأخرج هاتفه الجوال، وعرض عليه بعضاً من الصور التي التقطها، والتي تُبين بعض السلبيات في مدينة الرياض.
وقال: “استدعاني يوماً ولي العهد إلى القصر، ودخلت، وبدأنا نقاشاً بسيطاً، ومن ثم أخرج الجوال، وقال لي انظر إلى هذه الصور، فوجدت صوراً مختلفة للرياض، وبعض السلبيات الموجودة في المدينة”.
ولأمين منطقة الرياض اجتماعٌ دوري مع ولي العهد، كما يروي، وهو ما دفعه للقول: “لم أر في حياتي شغفاً في التطوير والعمل مثل الموجود عند ولي العهد، فهو حريصٌ جداً على الرياض”. وفق “أخبار 24”.
وبذلك تنجلي من جديد أحد جوانب حرص ولي العهد على أداء العمل، وتكريسه جُل حياته من أجل نهضة البلاد في مختلف مناطقها ومدنها ومحافظاتها.
أمين #الرياض: #ولي_العهد “التقط” صوراً سلبية للرياض بجواله.. و”استدعاني”https://t.co/9YX2IhHq2l pic.twitter.com/ohHJgCfaKH
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 28, 2023