بعد ختام الدوري.. رئيس “اتحاد الهجن” يتوج الفائزين بسباقات “هجان 2023” (صور)

توّج رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، المتسابقين الفائزين في دوري “هجان 2023″، وذلك خلال اختتام الدوري الذي أُقيم على ميدان رماح في منطقة الرياض.
وحصل المتسابق عبدالعزيز بن معلاء بن عليان السهلي على جائزة موسم 2022 – 2023م للنقاط برصيد 86 نقطة، حيث تُوّج بكأس الموسم ومبلغ مالي قدره مليون ريال.
وجاء في صدارة شوط الثنايا المتسابق بكار حيل الهجان بسام بن أحمد الحويطي بالمطية (بلشة) محققاً الميدالية الذهبية، وحلّ الهجان نايف بن سليم الجهني في المركز الثاني بالمطية (جوري) محققاً الميدالية الفضية، وجاء الهجان فارس بن سليم الفايدي ثالثاً بالمطية (الحرة) ونال الميدالية البرونزية.
كما حصل على الميدالية الذهبية الهجان فارس بن فرج الجهني بالقعود (مكلف) في منافسات شوط الثنايا قعدان زمول، وحلّ الهجان عبدالله بن عودة العمراني ثانياً ونال الميدالية الفضية بالقعود (منادي)، وجاء بالمركز الثالث عيد بن جبريل الجهني بالقعود (الغربي) ونال الميدالية البرونزية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المنافسات أقيمت في 9 مناطق؛ إذ بدأت المرحلة التمهيدية من ميداني الطائف وسكاكا يوم 21 يناير الماضي، وتواصلت في ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة، والسيح في المنطقة الشرقية يوم 28 من الشهر نفسه.
بينما انطلق السباق في ميداني القصيم ونجران في الرابع من فبراير، ثم في ميداني حائل ورماح في الرياض يوم 11 فبراير، وأخيراً في ميدان تبوك في يوم 18 فبراير، فيما أقيمت المرحلة النهائية على ميدان رماح في منطقة الرياض.