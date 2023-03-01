أعلنت جامعة أم القرى، افتتاح الصَّيدليَّة التَّعليميَّة الافتراضيَّة الأولى بمنطقة مكَّة المكرَّمة، وذلك في كليَّة الصَّيدلة بالجامعة.
وأوضحت الجامعة أن الصيدليَّة تهدف إلى إدراج التّقنيات الحديثة لرفع جودة مخرجات التَّعليم بحضور الأخصائيين من شركة الدَّواء للخدمات الطِّبيَّة المحدودة التي شاركت كليَّة الصَّيدلة إنشاء الصيدليَّة بناء على الاتفاقيَّة المبرمة سابقًا.
من جانبها، قالت الدكتورة أميمة الحاج، إنَّ هذا المشروع يأتي من حرص كليَّة الصَّيدلة على تأهيل الطَّلبة لسوق العمل، وتعريفهم على الصَّيدليَّات المجتمعيَّة، والأشكال المختلفة للدَّواء، وكيفيَّة تنظيمها، وطرق حفظ الدواء، وكذلك تدريبهم على مراجعة الوصفات الطِّبيَّة، وتحديد الأخطاء.
بدوره، أشار مدير التوظيف الخارجي بشركة الدواء للخدمات الطبية الدكتور عبدالله الدحيلان، إلى أهمية الصيدلية التعليمية في محاكاة الواقع العملي بالصيدلية المجتمعية وعلى مساهمتها في التطوير المهني وخلق فرص لأبناء الوطن من طلبة كلية الصيدلة.
وفق “أخبار 24”.