إنتهاء مهلة المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء.. وتطبيق الجزاءات بدء من اليوم

انتهت اليوم (الأربعاء)، مهلة المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتسوير الأراضي الفضاء على أن يتم تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على ملاك الأراضي غير الملتزمين بداية من اليوم.
وكانت المرحلة الثانية قد شملت عسير، والقصيم، والأحساء، ومحاور جديدة أخرى في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام والخبر، ومحافظة جدة.
من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة من المبادرة في أكتوبر المقبل، لتشمل مناطق تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والباحة، وجازان، ومحافظتي حفر الباطن والطائف.
يذكر أن المبادرة تسهم في تحسين المشهد الحضري، ومنع التخلص العشوائي لمخلفات البناء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة. وفق “أخبار 24”.