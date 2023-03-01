وزير الطاقة يشهد توقيع اتفاقية إنشاء محطة لإنتاج طاقة الرياح

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، مع نظيره الكازاخستاني أكشولاكوف بولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الكازاخستاني ألماس آدام ساتكالييف، لبحث سُبُل التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وتطوُّرات أوضاع سوق الطاقة العالمية.
وشهد اللقاء، الذي عُقد في مكتب وزير الطاقة بالرياض، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين شركة “أكوا باور”، ووزارة الطاقة في كازاخستان وصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني “سامروك كازينا”، لإدارة وتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج طاقة الرياح وتخزين الطاقة المتجدّدة داخل بطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات.
وناقش الاجتماع التعاوُن المشترك في مجالات البترول والغاز، والبتروكيماويات والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، ومجالات الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها، والعمل على توطين منتجاتها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتبادُل الخبرات المتعلقة بهذه المجالات.
وفق “أخبار 24”.