بدء تطبيق الوثيقة الإلكترونية للعاملين بنقل البضائع عبر الطرق البرية

أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق وإصدار “وثيقة نقل” الإلكترونية؛ لجميع الناقلين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية؛ وذلك من خلال بوابة “نقل الإلكترونية”.
وأوضحت أن وثيقة النقل تعد إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها؛ لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.
وتحتوي “وثيقة النقل” على بيانات تفصيلية، مثل المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، بالإضافة إلى تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل.
وتقدم الخدمة عدداً من الإسهامات الرئيسية، أبرزها سهولة الاطلاع الفوري والتحقق منها إلكترونياً، وحفظ حقوق جميع الأطراف وحمايتها، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل، والتكامل التقني بين الجهات ذات الصلة، ورفع مستوى جودة الخدمات اللوجستية.
وفق “أخبار 24”.