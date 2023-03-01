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جديد المحليات > تغيير مسمى رخصة ممارسة الوساطة العقارية إلى “فال”
01/03/2023   6:20 م

تغيير مسمى رخصة ممارسة الوساطة العقارية إلى “فال”

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كشفت الهيئة العامة للعقار، اليوم (الأربعاء)، تغيير اسم رخصة ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية الصادرة من الهيئة إلى رخصة “فال”.

وكانت الهيئة قد أعدت لائحة تنفيذية لنظام الوساطة العقارية، حددت من خلالها ضوابط الضمان، وتقدير قيمة الأضرار للعقار المستأجر، وغيرهما.

وحددت اللائحة استحقاق الوسيط العقاري لعمولة قدرها 25% من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجر دون إتمام الصفقة العقارية؛ ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك بعقد الوساطة.

وفق “أخبار 24”.

تغيير مسمى رخصة ممارسة الوساطة العقارية إلى “فال”

جديد المحليات
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