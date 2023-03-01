زوار “مهرجان الكتّاب” بالشرقية: الفعاليات منوعة والمحتوى ثري

أعرب زوار مهرجان الكتّاب والقراء بنسخته الأولى بالمنطقة الشرقية؛ والذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة بشعار “قيمة أدبية من السعودية إلى العالم” عن سعادتهم بتنوع الفعاليات وثراء المحتوى.
وأوضح الدكتور عادل الزهراني لـ”أخبار 24″، أن المهرجان حلقة من حلقات العمل الثقافي في قطاع نشط وملهم يمثل نموذجاً لباقي القطاعات، ويتميز بتنوع محتواه بين الأعمال الثقافية، والأمسيات الشعرية، والندوات النقدية، ومعرض الكتاب.
وأضاف أنه يضم العديد من المثقفين والمثقفات والإعلاميين والإعلاميات وكافة أفراد المجتمع، تحت مظلة الأخلاقيات الحسنة، وقيم التسامح والعدالة والصدق.
ووصف أحد رواد المهرجان، جهاد الزهراني، الحدث بأن أكثر ما يميزه هو التنوع، والفعاليات العديدة، ودور النشر، والكتب، والصالات الأدبية التي تتسم بالثراء الفكري.
وكشف الزائر للمهرجان عبدالرحمن الخثعمي أن أكثر ما يجذب الزوار هو تنوع الأفكار الموجودة، مقدماً نصيحة لمحبي القراءة والكتب بزيارته والاستمتاع بالمواد الثرية فيه.
واستفاد الزوار من الفعاليات العديدة بالمهرجان التي راعت الاهتمامات الأدبية والفنية، وأتاحت فرصة لإظهار المواهب الفنية والأدبية، وسيمتد ذلك حتى 11 مارس الجاري.
زوار #مهرجان_الكتّاب بـ #الشرقية: الفعاليات منوعة والمحتوى ثري https://t.co/zxxx9nDwC0 pic.twitter.com/p2k9R8qSph
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 1, 2023