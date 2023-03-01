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جديد المحليات > المملكة توقع إعلان مشاركتها في برنامج القدرات الجوية المستقبلية “FCAS”
01/03/2023   10:37 م

المملكة توقع إعلان مشاركتها في برنامج القدرات الجوية المستقبلية “FCAS”

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وقعت المملكة إعلان نوايا مع بريطانيا بشأن مشاركتها في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)؛ وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع نظيره البريطاني بين والاس.

وأكد الأمير خالد عبر حسابه على “تويتر” أن البرنامج سيساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، من خلال تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية ومشاريع البحث والتطوير المشترك.

وأشار إلى أن اللقاء مع والاس، استعرض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

المملكة توقع إعلان مشاركتها في برنامج القدرات الجوية المستقبلية "FCAS"

المملكة توقع إعلان مشاركتها في برنامج القدرات الجوية المستقبلية "FCAS"

وفق “أخبار 24”.

المملكة توقع إعلان مشاركتها في برنامج القدرات الجوية المستقبلية “FCAS”

جديد المحليات
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