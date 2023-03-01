مؤتمر صحفي على هامش استضافة المملكة للنسخة 76 من كأس “هيرو سانتوش” الهندية

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي على هامش استضافة المملكة للنسخة 76 من كأس “هيرو سانتوش” التي تقام لأول مرة في تاريخها خارج الهند.
وعُقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات في استاد الملك فهد الدولي، بحضور سعادة سفير جمهورية الهند في المملكة الدكتور سهيل أجاز خان، ورئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم السيد كاليان تشوبي والأمين العام للاتحاد الهندي الدكتور شاجي برابهاكاران والأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القباع.
وأعرب سعادة السفير الهندي عن سعادته بهذا الحدث التاريخي، مقدمًا شكره للمملكة العربية السعودية على الاستضافة الاستثنائية والرائعة لهذه البطولة.
في المقابل أشاد رئيس الاتحاد الهندي بالدور الكبير الذي بذله الاتحاد السعودي من أجل إنجاح هذه النسخة من البطولة، مؤكدًا على أن هذه الاستضافة تمثل باكورة التعاون بين الاتحادين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أكتوبر الماضي، وسط تطلعات بفتح آفاق من التعاون بما يخدم كرة القدم في البلدين.
ووجه الأمين العام للاتحاد الهندي لكرة القدم جزيل الشكر للاتحاد السعودي على حسن الضيافة التي حظيت بها بعثات الفرق المشاركة، مشيدًا بالتنظيم الرائع لفعاليات البطولة.
من جانبه رحب الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي إبراهيم القباع بضيوف المملكة متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني، وبالتوفيق للفرق المشاركة في البطولة.
وقال القباع إن استضافة المملكة لبطولة كأس هيرو سانتوش، أعرق البطولات الهندية، تأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لتعزيز سبل التعاون مع الاتحادات الأهلية بمختلف القارات لا سيما في القارة الآسيوية.
وأعرب القباع عن جزيل شكره لوزارة الرياضة على الاهتمام والمتابعة المستمرة من أجل تسخير كافة الإمكانات لإنجاح مثل هذه الفعاليات الرياضية الاستثنائية على ملاعب المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأكد القباع أنهم كفريق عمل للبطولة يعملون وفق توجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، بما يخدم أهداف الاتحاد، متمنيًا التوفيق للفرق المشاركة في البطولة.