“الأدب والنشر” تُطلق معرض الشرقية للكتاب 2023

تُطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة، غداً الخميس، معرض الشرقية للكتاب 2023، ضمن مهرجان الكُتّاب والقرّاء بالشرقية بنسخته الأولى، بشعار “معرض – ثقافة – حضارة – فن”.
ويقام الحدث بمركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (إكسبو)، من 2 إلى 11 مارس الجاري، وبشراكة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) على مساحة 39 ألف م2، وحضور 500 ناشر محلي وعربي ودولي في 350 جناحاً.
ويتزامن معه برنامج ثقافي ثري بـ140 فعالية، يقدمها (إثراء) ما بين ندوات وجلسات حوارية، وورش عمل، وأمسيات شعرية، وحفلة غنائية للقصائد المُغنَّاة، تحييها الأوركسترا الوطنية السعودية في آخر يوم للمعرض.
وسيشهد المعرض يوم 8 مارس مؤتمراً لأدب الطفل، بحضور خبراء وكُتّاب متخصصين محلياً وعالمياً، يهتم بالتقنية وتسخيرها لتطوير أدب الطفل، وإبراز أهمية الأدب في تنشئة الجيل الجديد وتنمية وعيه. وفق “أخبار 24”.
ويوفر المعرض جناحاً متكاملاً خاصاً بالطفل، يتضمن ألعاباً وأنشطة تفاعلية تعليمية وتدريبية، وفعالية (حكواتياً) لرواية القصص، وألغازاً ومسرحاً للطفل، بفعاليات تقام على مدار الساعة.
ويفتح المعرض أبوابه بدءاً من غدٍ 2 مارس حتى 11 مارس، يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 11 مساءً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى 11 مساءً.