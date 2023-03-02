“الصحة” توضح مميزات خدمة العيادات عن بُعد وكيفية الحصول عليها

أوضحت وزارة الصحة مميزات خدمة العيادات عن بُعد وكيفية الحصول عليها من خلال تطبيق “صحتي”، مشيرةً إلى أنها تمكّن من الحصول على الرعاية الطبية وحضور الموعد مع الطبيب عن بُعد.
وبينت الوزارة أن مميزات الخدمة تشمل تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة الصحية، والحد من احتمالية التعرّض للعدوى، وتسهيل الالتزام بالمواعيد.
وأضافت أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال حجز موعد عن بُعد عبر التطبيق في حال توفرت الخدمة في المركز الصحي، ثم تصل رسالة نصية للمستفيد بتفاصيل الموعد بالإضافة لرابط الموعد عن بُعد.
وفق “أخبار 24”.