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جديد المحليات > انطلاق موسم “ملح القصب 2023” في القرية التراثية بالرياض
02/03/2023   7:07 ص

انطلاق موسم “ملح القصب 2023” في القرية التراثية بالرياض

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ينطلق اليوم (الخميس) موسم ملح القصب “الذهب الأبيض” لعام 2023م في القرية التراثية بمنطقة الرياض، وذلك بمشاركة فاعلة من الأهالي لتوفير تجربة نوعية تساهم في تطوير الصناعة الوطنية.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن الموسم سيستمر خلال الفترة 2- 11 مارس الجاري، وسيقام في القرية التراثية بالقصب من الساعة الرابعة حتى الحادية عشرة مساءً.

وأضافت الأمانة أن مركز القصب يتمتع بقيمة تراثية ومعالم تاريخية، حيث يشتهر بإنتاج الملح ويغطي ثلث احتياج المملكة منه، لافتةً إلى أن الموسم يهدف إلى تمكين القطاع الخاص ودعم الأسر المنتجة وتوفير وظائف لأبناء الوطن ودعم القطاع السياحي وقطاع الترفيه.

موسم ملح القصب

وفق “أخبار 24”.

انطلاق موسم “ملح القصب 2023” في القرية التراثية بالرياض

جديد المحليات
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