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جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار احتمالية هطول الأمطار بعدة مناطق وسماء غائمة بالرياض والقصيم
02/03/2023   7:07 ص

طقس اليوم.. استمرار احتمالية هطول الأمطار بعدة مناطق وسماء غائمة بالرياض والقصيم

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و31 درجة بالمدينة المنورة، و26 درجة بالرياض، 27 درجة بالدمام، 33 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).

طقس اليوم.. استمرار احتمالية هطول الأمطار بعدة مناطق وسماء غائمة بالرياض والقصيم

جديد المحليات
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