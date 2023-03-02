“السواحه”: دعم ولي العهد أوصلنا لأعظم قصص النجاح في المجالات التقنية

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، اليوم (الأربعاء)، أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسهم في الوصول إلى أعظم قصص النجاح بالقرن الـ 21 على مستوى القفزات النوعية بالمجالات التقنية.
وأوضح السواحة، خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، على هامش مشاركته في حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشروعات لجنة استثمارات الشركات الكبرى “شريك”، أنه يمكن لمس آثار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بتحرير الطيف الترددي ونشر الألياف البصرية ودعم البنية التحتية، من خلال جائحة كورونا.
وحول مشروع البنية التحتية والكيابل البحرية، وهو أحد المشاريع التي تم توقيعها في الحفل، أكد السواحة أن هذا المشروع بدأ بلقاء بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني، والذي شهد الاتفاق على الخطوط العريضة بشأنه، مشيرًا إلى أن المشروع سيربط إيطاليا وفرنسا واليونان والمملكة والهند وسنغافورة.
وأضاف أن مشروع أرامكو يهدف إلى جذب أكثر من 10 مليارات ريال في الحوسبة السحابية، بما يضمن أن تكون نقطة جذب، وسيكون إطلاقه في النصف الثاني من العام الجاري، فيما يهدف المشروع الثالث، لبناء مراكز بيانات بقيمة مليار ريال، بالشراكة مع “زين”. وفق “أخبار 24”.
وذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن مشاريع البنية التحتية والكيابل البحرية وأرامكو وجوجل وزين تصل قيمتها إلى 13 مليار ريال، موضحًا أن كل ريال يضخ في هذه المشروعات جلب ريالان ونصف، بمساهمة في الناتج المحلي بلغت 30 مليار ريال، وخلق 14 ألف وظيفة نوعية.
فيديو | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة لـ #الإخبارية: مشروع أرامكو بالشراكة مع قوقل يهدف إلى جذب أكثر من 10 مليارات ريال في الحوسبة السحابية حتى نكون نقطة الجذب pic.twitter.com/qSQAr4bPp1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2023
فيديو | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة لـ #الإخبارية: مشاريع البنية التحتية والكيابل البحرية وأرامكو وقوقل وشركة زين قيمتهم 13 مليار ريال.. وكل ريال جلب لنا ريالان ونصف بمساهمة في الناتج المحلي بـ 30 مليارا و 14ألف وظيفة نوعية pic.twitter.com/hKQYuwJxEp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2023
فيديو | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة لـ #الإخبارية: بدعم ولي العهد.. وصلنا إلى أعظم قصص نجاح في القرن 21 من ناحية القفزات النوعية pic.twitter.com/W0isGeSkG1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2023