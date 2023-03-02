بصفقة “مليارية”.. أرامكو تتسيد العالم بإنتاج “زيوت التشحيم”

أكملت شركة “أرامكو السعودية” استحواذها على شركة “فالفولين غلوبال أوبريشن” للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية، وذلك من خلال صفقة قُدّرت قيمتها بـ 2.65 مليار دولار.
وتهدف الصفقة إلى أن تصبح أرامكو واحدة من أبرز العلامات التجارية المتكاملة في العالم بمجال زيوت التشحيم، والتي جاءت بعد توقيع اتفاقية مع الشركة لشراء الأسهم المعلن عنها في الأول من أغسطس 2022.
وتحتفظ فالفولين بموجب الصفقة بالعلامة التجارية فيما يتعلق بأعمال خدمات البيع بالتجزئة الخاصة بها، بينما ستتملك أرامكو علامتها التجارية فيما يتعلق بأعمال المنتجات.
وتُعد “فالفولين غلوبال أوبريشن”، ومقرها مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي، شركة رائدة عالمياً في مجال حلول السيارات والاستخدامات الصناعية، حيث تبتكر منتجات جاهزة للاحتياجات المستقبلية، وتوفر أفضل الخدمات في فئتها للشركاء في جميع أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
ويعزز هذا الاستحواذ حضور أرامكو المتزايد في سوق زيوت التشحيم ذات العلامة التجارية المتميزة، ويفتح آفاقاً عالمية لتعزيز مكانة الاسم الذي يزيد عمره على 150 عاماً على مستوى العالم.