“أرامكو” توقع خطاب نوايا مع جيلي ورينو لشركة جديدة للمحركات

وقعت شركة أرامكو السعودية خطاب نوايا لبحث فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية في شركة جديدة متخصصة في تقنيات نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.
وأوضحت أرامكو أن الشركة الجديدة ستؤسسها مجموعة “جيلي القابضة”، أو “جيلي أوتو HK.0175” والمعروفة باسم “جيلي” ومجموعة “رينو”، وسيحتفظ كل جانب منهما بحصة مشتركة ومتساوية في الكيان المستقل الجديد.
وأكدت أن استثمارها سيدعم نمو الشركة، ويعزّز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي، إذ ستعمل الشركة الجديدة كمورّدٍ عالمي مستقل لأكثر من 130 دولة ومنطقة، بقدرة إنتاج سنوية تزيد على 5 ملايين من محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة، والمحركات الهجينة المدمجة، ونواقل الحركة.
وأضافت أن الشركة ستعمل من خلال شبكة عالمية مكوّنة من 17 معملاً لنواقل الحركة، وخمسة مراكز بحوث وتطوير عبر ثلاث قارات، في حين أكد النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والبتروكيميائيات والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني، أن ذلك سيدعم تطوير نقل الحركة في صناعة السيارات.
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو، لوكا دي ميو، أن تسهم هذه الشراكة في نقل شركة (PWT) إلى مستوى متقدم، وتعزّز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة.
وأكد أن مشاركة أرامكو بخبرتها في أعمالهم ستعزز لديهم تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين. وفق “أخبار 24”.