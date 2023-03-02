بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات بنهاية دوام اليوم

تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، لجميع مراحل التعليم العام، بنهاية دوام اليوم (الخميس).
وينتظم الطلاب في الدراسة للفصل الثالث للعام الحالي يوم 20 شعبان، والذي يتخلله إجازة عيد الفطر في 22 من رمضان المقبل، على أن يعود الطلاب يوم السابع من شوال 1444 هـ.
ويحصل الطلاب على إجازة مطولة واحدة يومَي الأحد والإثنين 8 – 9 من ذي القعدة، على أن يختتم العام الدراسي الحالي بنهاية دوام (الخميس) الرابع من شهر ذي الحجة 1444هـ.
ومن جانبها شددت وزارة التعليم على المدارس بأهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي تمهيداً لإعلان النتائج.
وانتظم قرابة 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ، وذلك في جميع المراحل الدراسية بدءاً من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي. وفق “أخبار 24”.