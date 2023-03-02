انطلق اليوم (الخميس)، الصاروخ فالكون 9 باتجاه محطة الفضاء الدولية، والذي يحمل 4 أفراد من بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
وسيخوض “النيادي” أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية، على أن يشارك بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.
وكان مركز محمد بن راشد للفضاء، أعلن أمس (الأربعاء)، أن جميع الأنظمة تبدو بحالة جيدة لإطلاق مهمة “كرو- 6″، مضيفا أن حالة الطقس ملائمة بنسبة 95% للإطلاق، وتستمر فرق العمل بمراقبتها.
يذكر أن مرحلة إطلاق هذا الصاروخ كانت ستتم في يوم الإثنين الماضي لكن عطل في المعدات الأرضية بمجمع جون كينيدي للفضاء تسبب في تأجيل إطلاق المهمة، وتحدد اليوم موعداً للإطلاق.
بـ #طموح_زايد..
انطلقت أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب
والتي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي #سلطان_النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.#وام pic.twitter.com/OeNSzK8Hmv
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 2, 2023
انفصال المركبة دراجون التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #وام pic.twitter.com/GwtUPkgkYE
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 2, 2023
وفق “أخبار 24”.