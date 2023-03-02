أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم (الخميس)، اعتماد منصة سومْتك لإقامة المزادات الإلكترونية للعقارات والمنقولات تحت إشرافه.
وأوضح المركز أن المنصة تعدّ الخامسة والأحدث منذ إنشائه، وتختص المنصة بإقامة المزادات الإلكترونية على الأصول المسند تصفيتها وبيعها إلى المركز بما يتوافق مع قواعده ولوائحه؛ متيحاً بذلك لمزودي الخدمات من المسوقين والمعلنين البدء في التعاقد مع منصة سومْتك (soum.tech) لإقامة المزادات، مشيراً إلى أن منصات المزادات الإلكترونية تسهم في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المملكة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.
وأبان أن هذه المنصات تعدّ وسيلة أساسية في إقامة المزادات الإلكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خياري المزايدة الإلكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين؛ لضمان مشاركة أعلى والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل؛ حيث تتيح المنصة خيارات تسجيل المشتري وشحن مبلغ “العربون” عوضًا عن إحضار شيك مصدّق، وخيارات استعراض الأصول وفرزها بحسب المنطقة والمدينة أو نوع العقار أو المنقول، ثم المزايدة ومتابعة المزاد من أي مكان بواسطة الحاسب المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.