أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.4%، مقارنة بنفس المدة من عام 2021.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات السلعية بلغت 342.4 مليار ريال في الربع الرابع 2022، مرتفعة عن 321.9 مليار ريال بنفس المدة من 2021، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 31.7 مليار ريال بنسبة 31.2% حيث بلغت قيمتها 271.3 مليار ريال، مقابل 239.6 مليار ريال في الربع الرابع 2021.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.4% في الربع الرابع 2021م إلى 79.2% بالربع الرابع 2022، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثالث عام 2022م بمقدار 57.9 مليار ريال وبنسبة 14.5%.
ولفتت إلى انخفاض الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 13.6% عن الربع الرابع 2021م، حيث سجلت 71.1 مليار ريال مقابل 82.2 مليار ريال.
وعلى صعيد الواردات، كشفت الهيئة أنها ارتفعت في الربع الرابع عام 2022 بنسبة 29.9% بمقدار 44.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 193 مليار ريال في الربع الرابع 2022، مقابل 148.6 مليار ريال في الربع الرابع عام 2021، كما ارتفعت الواردات بالمقارنة مع الربع الثالث 2022 بمقدار 10.2 مليار ريال وبنسبة 5.6%.
وكشفت الهيئة أن قيمة صادرات المملكة إلى الصين بلغت 59.1 مليار ريال بنسبة 17.3% من إجمالي الصادرات في الربع الرابع 2022، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 36.7 مليار ريال بنسبة 10.7% من إجمالي الصادرات، و32.8 مليار ريال بنسبة 9.6% من إجمالي الصادرات على التوالي.
وفق “أخبار 24”.