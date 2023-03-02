مصادر: جامعة أمريكية لبناء القدرات السعودية في علوم الغلاف الجوي

كشفت مصادر مطلعة، عن أن المركز الوطني للأرصاد، يعتزم عقد اتفاقية مع جامعة من الولايات المتحدة الأمريكية متخصصة في مجال التدريب وبناء القدرات في علوم الغلاف الجوي بجميع تخصصاته.
وأشارت المصادر لـ “أخبار 24″، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى بناء القدرات الفنية السعودية في علوم الغلاف الجوي.
وأبانت أن المركز يرغب من الجامعة المتخصصة العمل على تقييم مستوى منسوبي القطاع في الإدارات الفنية المختصة وتقدير احتياجها لرفع قدرات موظفيها للارتقاء بأدائهم وتنفيذهم للبرامج والأنشطة الفنية للمركز وفق متطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتطلعات المركز في التنافسية الدولية مع مرافق الأرصاد العالمية.