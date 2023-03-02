“موانئ” تضيف خدمتي شحن ملاحيتين تربطان المملكة بشرق أفريقيا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الخميس)، إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC) خدمتي شحن ملاحيتين “شرق أفريقيا – البحر الأحمر”، و”البحر الأحمر” إلى ميناء جدة الإسلامي.
وقالت الهيئة إن الخطوة تأتي في إطار المبادرات التي أطلقتها “موانئ” وتحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية بتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات، وتعزيز تدفق البضائع الصادرة والواردة من وإلى المملكة.
وأوضحت أن خدمة “شرق أفريقيا – البحر الأحمر”، تربط ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالله، بميناء جيبوتي في مدينة جيبوتي بوقت عبور يومين فقط، وميناء مومباسا الكيني بوقت عبور 9 أيام، إضافة إلى ميناء دار السلام التنزاني بوقت عبور 12 يومًا، وذلك بعدد 4 سفن تبلغ طاقتها الاستيعابية 2500 حاوية قياسية من ضمن 730 سفينة، بما يضمن أوقات نقل تنافسية تُلبي تطلعات المستوردين والمصدرين.
وأضافت أن خدمة “البحر الأحمر”، تربط ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالله، بميناء السودان مباشرة ليوم واحد كوقت عبور بواقع مرتين شهريًا؛ بهدف تعزيز موثوقية الجدول الزمني وتدفق البضائع بطاقة استيعابية 1000 حاوية قياسية، ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الأولى للخدمتين الملاحيتين بداية مارس الجاري.
إضافة خدمتي شحن ملاحيتين “شرق أفريقيا – البحر الأحمر” و”البحر الأحمر”؛ اللتين ستسهمان في تعزيز حركة التجارة بين المملكة ودول شرق أفريقيا. pic.twitter.com/kZxMgIA2kV
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) March 2, 2023
وفق “أخبار 24”.