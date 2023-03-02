وصل الرحالة الألماني جان روسي، البالغ من العمر 29 عاماً، أراضي المملكة ليتعرف على أهم وأبرز معالمها السياحية وثقافة المجتمع فيها، على متن دراجته الهوائية، عبر رحلة استمرت 6أشهر.
وكشف روسي أن سبب اختياره للمملكة يعود لاهتمامه الكبير بها وبما تحتويه من سياحة متنوعة، إذ زار في بداية رحلته منطقة نيوم التي قدم إليها عبر الاردن، مقضيًا فيها وقتاً ممتعاً بين تضاريسها المتنوعة وشواطئها الجذابة وجبالها التي تكسوها الثلوج في فصل الشتاء.
وأشار وفقًا لـ”واس” إلى أن توجه بعدها إلى محافظة العلا التي عاش فيها تجربة استثنائية امتزجت بين عبق التاريخ، والتطور في المشاريع الترفيهية المتنوعة.
وأضاف بأن المملكة بلد غني بالمواقع الطبيعة والسياحية المتنوعة التي لا يمكن حصرها خلال جولته، بالإضافة لتميز مجتمعها بالكرم، والترحاب والمودة، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من جولته سيواصل رحلته إلى السودان على متن سفينة من جدة، فيما ستكون وجهته النهائية هي جنوب إفريقيا.
وفق “أخبار 24”.