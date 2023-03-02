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جديد المحليات > تجنباً للسجن والغرامة.. حرس الحدود يحذر من الاقتراب للمناطق الحدودية
02/03/2023   5:13 م

تجنباً للسجن والغرامة.. حرس الحدود يحذر من الاقتراب للمناطق الحدودية

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دعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية وعدم الاقتراب منها تجنباً للعقوبات.

وحثت المديرية على الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

وأكدت أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معًا.

وأهابت المديرية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود بالالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مشددة على أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.وفق “أخبار 24”.

تجنباً للسجن والغرامة.. حرس الحدود يحذر من الاقتراب للمناطق الحدودية

جديد المحليات
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