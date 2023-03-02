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رياضة > دائرة التحكيم: هدف النصر الثاني أمام التعاون صحيح ولا يوجد تأثير من “رونالدو”
02/03/2023   5:15 م

دائرة التحكيم: هدف النصر الثاني أمام التعاون صحيح ولا يوجد تأثير من “رونالدو”

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أكدت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هدف النصر الثاني في مرمى التعاون صحيح ولا يوجد تأثير من اللاعب رونالدو “الذي يقف في موقف تسلل”.

وأوضحت، أن الحالة كانت معقدة لذلك طلب حكم الـVAR من الحكم مراجعة الحالة بنفسه، واتخذ القرار الصحيح.

وأشارت إلى أنه لا يوجد ضربة جزاء للنصر في الدقيقة 49 أمام التعاون، مؤكدة أن اللاعب وضع يده على الأرض لدعم الجسم ولا توجد حركة غير طبيعية، والحكم اتخذ القرار الصحيح لموقفه الجيد القريب من الحالة.

وحقق فريق النصر الفوز على التعاون، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن. وفق “أخبار 24”.

دائرة التحكيم: هدف النصر الثاني أمام التعاون صحيح ولا يوجد تأثير من “رونالدو”

رياضة
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