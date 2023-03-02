إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. إطلاق مرصد "منارة العلا"

وقع محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، المهندس عبدالله بن عامر السواحة ، اتفاقية تعاون لإطلاق مرصد “منارة العلا” الذي سيكون الوجهة الأولى للاكتشافات العلمية والأبحاث المبتكرة والفرص الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق المرصد، جاء بناءًا على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليكون بمثابة معلمًا جديدًا في المملكة يقصده الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بفرصة استثنائية لمراقبة النجوم ومشاهدة عروض ممتعة للتعرف على الاكتشافات العلمية القديمة والحديثة.
وأشارت إلى أن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الهيئة السعودية للفضاء لتدشين مرصد “منارة العلا” تأتي تعزيزًا لرؤية المملكة العربية السعودية بأن يكون لها دورًا أساسيًا في مجال الفضاء ولخلق قيمة اقتصادية تتماشى مع تطلعات المملكة في البحث والتطوير والابتكار.
ومن جانبها، أكدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” أن الاستثمار في تقنيات اقتصاديات المستقبل عبر مرصد منارة العلا، سيؤدي للاستفادة من التقنيات المستقبلية التي يوفرها لتحقيق التنمية المستدامة ورفع المحتوى المحلي في قطاع الفضاء.
وأبانت بأنها ستوظف مشروعاتها البحثية والابتكارية في مجال الفضاء لإبراز قدرات المملكة في قطاع الفضاء وريادتها على المستوى الإقليمي، كما ستقوم المدينة بدعوة المجتمع العلمي محليا ودوليا لمشروع “منارة العلا”، للاطلاع على جهود المملكة العلمية والبحثية في قطاع الفضاء
وفق “أخبار 24”.