أعلنت منظمة العمل الدولية، أن المملكة حققت المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9%.
وأضافت أن هذا الرقم يمثل أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية، حيث إن هذا المعدل قد وصل في عام 2019 إلى 3.6%، وارتفع في عام 2021 إلى 4.4%، قبل أن يصل في عام 2022 لأعلى مستوياته.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتشارك مع الجهات الحكومية قد أسهمت في تحقيق هذا المنجز من خلال مبادراتها في تطوير وتنظيم سوق العمل السعودية وتعزيز جاذبيته وتحسين كفاءته الإنتاجية وفقاً لاستراتيجية سوق العمل.
وفق “أخبار 24”.